فرنسا: روسيا تعرقل دخول مفتشي الأسلحة الكيميائية لموقع هجوم دوما‎

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن روسيا تعرقل دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم المزعوم في دوما السورية.

ووصل خبراء المنظمة إلى دمشق مطلع الأسبوع الماضي لفحص موقع الهجوم المزعوم في دوما، والذي قُتل فيه العشرات، وأدّى لشنّ ضربات صاروخية بقيادة الولايات المتحدة.

وقال الوزير، في بيان مكتوب:”حتى الآن لا يملك مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إذنًا بدخول موقع هجوم الغاز في دوما”.

وأضاف أن هذا النهج يهدف لضمان اختفاء الأدلة على الهجوم، مشيرًا إلى أن المنظمة يجب أن يُسمح لها بدخول الموقع بشكل فوري وكامل، ودون عراقيل.