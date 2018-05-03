إعادة انتخاب محمود عباس رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

أعيد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان من المتوقع إعادة انتخاب عباس في ختام اجتماع عقده المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة واستمر أربعة أيام.

كما صوت أعضاء المجلس برفع الأيدي في جلسة بثت على الهواء مباشرة على تلفزيون فلسطين الرسمي، على قائمة من 15 عضوًا لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وتضم القائمة كلًا من الرئيس محمود عباس (رئيسًا للجنة التنفيذية)، وصائب عريقات وعزام الأحمد وحنان عشراوي وتيسير خالد وصالح رأفت وواصل أبو يوسف (أعضاء قدماء).

كما تضم القائمة أيضًا فيصل كامل عرنكي وزياد أبو عمرو وعلي أبو زهري وعدنان الحسيني وأحمد بيوض التميمي وأحمد أبو هولي (أعضاء جدد).

وقال الرئيس الفلسطيني في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأعمال المجلس، إن “اللجنة التنفيذية اقتصرت على 15عضوًا، لإتاحة الفرصة أمام باقي الفصائل للانضمام لمنظمة التحرير، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في حال التزمتا بقرارات ومبادئ المنظمة”.

وأضاف عباس: “حسب القانون يمكن أن يصل عدد أعضاء اللجنة إلى 18 وإذا اقتضت الضرورة القصوى ومن أجل الوحدة الوطنية سنخترع أعضاء جدد”.

وعن رواتب موظفي قطاع غزة، قال: “لا يوجد شيء اسمه عقوبات على قطاع غزة، ما جرى من تأخر لصرف الرواتب ناتج عن خلل فني، وغدًا السبت ستصرف الرواتب”.

فيما أعلن أن المجلس الوطني قرر تسمية الطفلة عهد التميمي المعتقلة لدى الاحتلال الإسرائيلي، عضو شرف فيه.

وانطلقت الإثنين الماضي، أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عاماً، بمشاركة 10 فصائل من أصل 11 في ظل مقاطعة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقاطعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اجتماعات المجلس.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوًا.