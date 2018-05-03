مصر.. عفو رئاسي عن 1004 سجناء في ذكرى “تحرير سيناء”

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على عفو رئاسي لنحو 1004 سجناء اليوم الخميس، ضمن الاحتفال بيوم تحرير سيناء، الذي احتفلت به مؤسسات الدولة في مصر الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي اليوم، إنه تم الإفراج عن 658 من السجناء والإفراج الشرطي عن 346 سجينًا.

وجاء في البيان، أن العفو يأتي استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (133/ 2018) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بيوم تحرير سيناء، حيث واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة .. حيث انتهت أعمال اللجان إلى شمول القرار (658) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو العام، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (346) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتي العفو في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.