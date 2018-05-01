السيسي يبحث مستقبل القضية الفلسطينية مع وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي.

وناقش السيسي مع أعضاء الوفد، آخر التطورات الخاصة بقضايا المنطقة، إلى جانب الحديث عن مستقبل القضية الفلسطينية، ومواجهة مصر لـ “الإرهاب”.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن “الرئيس أشار في مستهل اللقاء إلى حرص مصر على استمرار التواصل مع كافة أطياف المجتمع الأمريكي؛ بهدف تعزيز الفهم المشترك وتكثيف التشاور حول أفضل السبل للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة وفِي مقدمتها الإرهاب والفكر المتطرف”.

وذكر المتحدث الرسمي أن “اللقاء تناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بسبل تسوية الأزمات في المنطقة، حيث أكد الرئيس أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب”.

كما تطرق السيسي إلى “جهود دفع عملية السلام، حيث أكد دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأساسية للعالم العربي، وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين”.

وأكد أن “التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية سيوفر واقعًا جديدًا بالمنطقة، خاصة على مستوى الرأي العام الشعبي، الأمر الذي سيساهم بقوة في استدامة تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة بأسرها”.

وشدد الرئيس المصري على “أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة لعقود بين مصر والولايات المتحدة”، منوهًا إلى حرص مصر على تعزيز وتنمية هذه العلاقات؛ دعمًا لمصالحهما المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن “أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات”، معربين عن تقديرهم للجهود المصرية في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، “وخاصة دور مصر الهام في مواجهة الإرهاب بصفة عامة وعلى وجه الخصوص في إطار العملية الشاملة سيناء 2018”.

كما أثنى أعضاء الوفد على جهود السيسي في مواجهة الفكر المتطرف وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر والخطوات التي تم اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدين بما تشهده مصر من تطورات إيجابية تشير إلى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته.