البوليساريو تنفي “تعاونها” مع حزب الله وتطالب المغرب بـ”أدلة”

نفت البوليساريو، اليوم الأربعاء، الاتهامات المغربية بوجود تعاون بين الجبهة وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران مطالبة الرباط بـ”تقديم أدلة”.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن ممثل “البوليساريو” في فرنسا، أبي بشراي البشير، قوله إن “ادعاء الحكومة المغربية هذا لا سند له ولا أساس على الإطلاق”.

وطالب البشير الرباط بـ”تقديم أي دليل يدعم ادعاءها”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن محمد خداد، منسق الجبهة مع الأمم المتحدة، قوله إن “موقف الرباط يرمي إلى التحايل على استئناف المفاوضات السياسية المباشرة التي طالبت بها الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع”.

وفي وقت سابق اليوم، نفت إيران الاتهامات المغربية بوجود “تعاون بين سفارة طهران بالجزائر والبوليساريو (التي تتنازع مع المغرب حول إقليم الصحراء)”.

وأكد المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في بيان، “عدم وجود صلة لبلاده من قريب أو بعيد بنشاط هذه الجبهة”.

ومساء الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قطع بلاده علاقاتها مع طهران، وطلبها من سفير إيران مغادرة البلاد؛ “بسبب علاقة بين حزب الله والبوليساريو”.

وأوضح أن سبب هذه الخطوة هو “انخراط حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في علاقة مع البوليساريو، وتهديد ذلك لأمن البلاد واستقرارها”.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي لاجئين من الإقليم.