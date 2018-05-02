ما حقيقة الاعتداء على السفير السعودي في تونس؟

نفت السفارة السعودية في تونس اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن وقوع اعتداء على سفير الرياض محمد محمود العلي، بعد شائعات بهذا الخصوص انتشرت قبل يومين.

وقالت السفارة في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” إن “السفير يتمتع بصحة طيبة ولله الحمد، ولا صحة لخبر الاعتداء عليه.”

وسرت شائعات عن تعرض العلي لاعتداء دون تحديد تاريخ ومكان الاعتداء وحجمه.

وظهر السفير العلي قبل يومين في ختام فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، التي حلت فيها السعودية ضيف شرف.

وعينت الرياض السفير العلي ممثلًا لها في تونس بأواخر العام 2016، بعد أن عمل سفيرًا لبلاده في عدة دول.

ويعد السفير العلي من دبلوماسيي السعودية المخضرمين، إذ انضم لوزارة الخارجية السعودية قبل نحو 37 عامًا، وهو يتحدث اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وترتبط السعودية وتونس بعلاقات قديمة ووثيقة على كافة المستويات.