وقفت معكم 4 سنوات.. برلماني عراقي يتوسل “شاربي الخمر” لانتخابه (فيديو)

خاطب النائب عن تحالف “تمدن” فائق الشيخ علي ما وصفهم بـ” العركچية” أي من يشربون الخمور، بالتصويت له في الانتخابات العراقية المقررة في الثاني عشر من أيار المقبل.

وظهر الشيخ علي في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان العراقي مخطابًا شاربي العرق” إنني وقفت معكم خلال السنوات الأربع الماضية، ومنعت تنفيذ قانون الواردات البلدية الذي سيفرض الضرائب على بائعي الخمور، وكل ذلك من أجلكم”.

وأضاف أنه لم يقف أحد من نواب البرلمان مع تلك الشريحة التي وصفها بـ”المحبة للحياة”، وكانت هناك مساعٍ للضغط عليها.

وبحسب الشيخ علي فإن فئات “العركچية” وهم شاربو الخمور، و”القندرچية”، العاملون في إصلاح الأحذية، و”التنكچية”، العاملون في الصفائح المعدنية الذهاب في يوم الاقتراع واختياره ومساندته.

ويترأس النائب فائق الشيخ علي تحالف “تمدن” الذي يدعو إلى دولة مدنية بعيدًا عن الأحزاب الدينية التي تحكم العراق، حيث يمتلك التحالف 3 نواب في البرلمان الحالي، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد في الانتخابات المقبلة.

ومع قرب الانتخابات العراقية يتفنن المرشحون العراقيون في عرض دعاياتهم الانتخابية على المواطنين باستخدام مختلف الوسائل التي تثير السخرية في بعض الأحيان، لخروجها عن سياق الدعاية الانتخابية، والعمل السياسي.