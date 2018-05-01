المنظمة العربية للتنمية الإدارية تبحث برامجها التنفيذية في القاهرة (فيديو)

ناقش المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال اجتماعه في العاصمة المصرية القاهرة، برامجها التنفيذية لمدة عامين مقبلين، وذلك مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجدد.

وعُقد الاجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية، يمثلها مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وبمشاركة ممثلي الدول العربية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة: (الإمارات، السودان، سلطنة عُمان، مصر، قطر، المغرب) وممثل عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال رئيس المنظمة ناصر القحطاني، إن اجتماع الجمعية العمومية الـ55، ناقش أنشطة المنظمة خلال العامين السابقين، وانتخاب المجلس التنفيذي لعامين مقبلين.

وأضاف خلال لقاء مع “إرم نيوز” أنه تمت الموافقة على إنشاء جائزة باسم المنظمة العربية في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة في الوطن العربي.

وأشار القحطاني إلى أنّ المنظمة تعمل على تعزيز التنمية الإدارية العربية من خلال استعراض التجارب الإدارية العربية والعالمية الناجحة في هذا الشأن.

بدوره، قال وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان الحمدان، إن المجلس التنفيذي للمنظمة وافق بالإجماع على دخول دولة الكويت عضوًا جديدًا في المنظمة، بعد خروج دولة قطر.

وأوضح، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أنّ اجتماع المنظمة وهي إحدى المنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية، شهد توافقًا في وجهات النظر أسفر عن تزكية عضوية الكويت، وإقرار البرامج التنفيذية للمنظمة خلال العامين المقبلين، مع تجديد انتخاب المجلس التنفيذي.

وأكد نائب ديوان الخدمة المدنية في الكويت، محمد الرومي، لـ”إرم نيوز”، أن المنظمة تمثل أهمية لبلاده باعتبارها تقدم الاستشارات، والخبرات الإدارية، سواء من خلال إقامة الندوات، أو ورش العمل التي تُعنى بالتعريف بالتجارب الإدارية الناجحة بكافة دول العالم.

من جهته، قال مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية السفير رياض العكبري، لـ”إرم نيوز”، إن المنظمة نفذت عددًا من الأنشطة في اليمن، من بينها تأهيل عدد من الشباب اليمني من خلال ورش العمل والدورات التدريبية.