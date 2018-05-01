مطالبات بإدخاله “غينيس”.. شاب فلسطيني يروي تفاصيل إصابته 8 مرات بنيران الاحتلال (صور فيديو)

روى الشاب الفلسطيني عبدالرحمن الخروبي تفاصيل إصابته بجروح 8 مرات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما طالب البعض بإدخاله موسوعة غينيس.

وتعرض الخروبي الذي يعاني من مشاكل في النطق والتركيز، لتلك الإصابات أثناء مشاركته في مسيرات العودة السلمية في غزة، وبالرغم من كثرة الإصابات التي تعرض لها، ومدى إلحاح والديه عليه بعدم التوجه إلى المسيرات، إلا أنه مصر على المشاركة كل جمعة في مسيرات العودة.

وقال الخروبي الذي يبلغ من العمر 18 عامًا: “أشارك كل جمعة في مسيرات العودة، وكل إصابة من قبل جنود الاحتلال تزيدني قوة وإصرارًا على المشاركة مرة أخرى”، بحسب موقع “معا” الفلسطيني.

وأضاف: “الحمد لله على كل حال فمعظم الإصابات في المناطق السفلية من جسمي، حيت أحدثت هذه الإصابات ألمًا شديدًا وبعضها ما تزال تؤلمني وتجعلني مُقعدًا ولا أستطيع الوقوف والمشي وأحتاج إلى الراحة والعلاج”.

وباتت الطواقم الطبية تعرف الخروبي جيدًا وتقدم له الإسعافات وتنقله إلى المستشفى، فيما طالب البعض بإدخاله موسوعة غينس للأرقام القياسية.

وعن ظروف استهدافه من قبل جنود الاحتلال أوضح، أنه “في إحدى الفعاليات، كنت قريبًا جدًا من السلك وقمت بإشعال عدد من الإطارات، فقام جندي صهيوني بإطلاق الرصاص الحي وأصابني في فخذي”.

ويقول والد الشاب إنه “دائمًا يحاول أن يقنعه بالامتناع عن التوجه للمشاركة في مسيرات العودة بسبب إصابته إلا أنه لم يسمع كلامه ويخرج على عكازات وبعض الأحيان يفك الجبس”.

ويضيف: “ما يجعل ابني مصرًا على هذا العمل هو الدافع الوطني إضافة إلى الهروب من الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه أسرته على أمل أن يصاب أو يستشهد ويصرف له راتب لكي يعيش إخوته وأخواته حياة كريمة”.