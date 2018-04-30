بعد عام ونصف من إعلان الجيش الليبي مقتله.. عائلة المتطرف وسام بن حميد تؤكد الخبر

قطعت عائلة القيادي الليبي المتشدد وسام بن حميد الشك باليقين حول مصيره، حين أكدت روايةَ الجيش الليبي الذي أعلن مقتله قبل عام ونصف على لسان المتحدث باسمه العقيد أحمد المسماري.

وأكدت والدة وسام بن حميد وشقيقه قيس نبأ مقتله في مؤتمر صحفي لعائلة القائد الميداني لمجلس “شورى ثوار بنغازي” عبر بيان نقلته قناة “النبأ” مساء اليوم الإثنين.

وكان المسماري قد أعلن في مطلع يناير من العام الماضي مصرع حميد، في غارة جوية ببنغازي، وفق ما كشف المتشدد نزار الطيرة بعد التحقيق معه، في ذلك الوقت.

وبرز اسم بن حميد في بنغازي إثر قيادته لحملة ضد متظاهرين في المدينة طالبوا بخروج الميليشيات، حيث أطلق عليهم الرصاص وقتل 31 منهم بمنطقة الكويفية شمال المدينة.