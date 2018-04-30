مسؤول بحزب الله اللبناني يجري لقاءات في العراق تحسبًا لقرار السيستاني حول “الحشد”

كشفت تقارير إعلامية عراقية عن عقد القيادي في حزب الله اللبناني، محمد كوثراني، الملقب بـ”جامع الفرقاء الشيعة” اجتماعات مع عدد من قادة “الحشد الشعبي” خلال الساعات الماضية، تحسبًا لصدور فتوى مرتقبة من المرجع علي السيستاني قد تقود لحل هذه القوات.

وقالت وسائل إعلام عراقية: “إن كوثراني وصل العاصمة بغداد خلال اليومين الماضيين، وعقد سلسلة اجتماعات مع مختلف قيادات فصائل الحشد الشعبي؛ لمناقشة التطورات بشأن الحديث عن عزم المرجع الشيعي علي السيستاني إصدار توضيحات حول الانتخابات، خاصة مسألتي استغلال الحشد انتخابيًا، ومقولة “المجرب لا يجرب”.

وتسلّم كوثراني ملفات إدارة وتسليح وتدريب الميليشيات العراقية عام 2016، وهو مسؤول عن إدارة الملف العراقي في الحزب.

وتترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق صدور توضيحات من المرجع الشيعي على السيستاني بشأن تلك المسائل، التي أثارت الجدل في الأوساط السياسية والشعبية خلال الأيام الماضية.

وأعلن ممثل السيستاني في كربلاء، عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة الماضية موقف المرجعية الرافض لاستغلال اسم “الحشد الشعبي” في الانتخابات، وقال: “إن من قاتلوا وفقًا لفتوى السيستاني لم يشاركوا لأغراض دنيوية أو مكاسب سياسية، وبالتالي فإن دورهم ينتهي بانتهاء القتال والحرب”، وهو ما أثار مخاوف قادة تحالف “الفتح” من انهيار التحالف وانسحاب أطراف منه تلبيةً لفتوى المرجعية، التي ربما ستلمّح إلى حرمة اختيار التحالف.

وبحسب مصادر من داخل تحالف “الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري، فإن شخصيات مهمة في التحالف تدرس قرار الانسحاب من العملية السياسية في حال رأت مرجعية السيد السيستاني ذلك.

وقالت المصادر لوسائل إعلام محلية: “إن كتلة المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة همام حمودي وعدد من المستقلين في التحالف ينتظرون بيان المرجعية المرتقب، يوم الجمعة المقبل؛ لتقرير مصيرهم”، مشيرةً إلى أن توضيح المرجعية إذا ألمح إلى عدم جواز انتخاب تحالف الفتح فسينسحب نحو 30 مرشحًا من الكتلة امتثالًا لأوامر السيستاني.

ويمثل المجلس الأعلى أشد الموالين لمرجعية النجف ويعتبر أوامرها فرضًا، حيث صرّح همام حمودي سابقًا أن من خصائص المجلس قربه من المرجعية الدينية واستجابته السريعة لتوجيهاتها، ويعتبر المجلس الأعلى أمر المرجعية واجب التنفيذ .