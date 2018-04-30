عقيلة صالح يرجح إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية نهاية العام الجاري

رجح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن لقاءه الأخير مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في المغرب، لم يكن للتباحث في الأزمة الليبية إنما كان لقاء عشاء فقط.

ونقلت صحيفة المرصد الليبية، صباح الاثنين، عن صالح قوله إنه “يصعب الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي للأزمة الليبية في الوقت القريب”، معتبرًا أن ” الوقت غير كافٍ لإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي، أو تشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، أنه “من الضروري انتخاب رئيس للدولة، يقوم بدوره بتكليف رئيس مجلس وزراء، يعمل على حل مشاكل الشعب وأزماته”.

وأفاد بأنه “سيعرض فكرة الانتخابات على أعضاء مجلس النواب الليبي”، لافتًا إلى أن “المبعوث الأممي غسان سلامة أبلغه أن كل استطلاعات الرأي كشفت عن رغبة المواطنين بالتوجه للانتخابات”.

وذكر أن “هناك توجهًا دوليًا وأمميًا داعمًا للانتخابات من أجل حل الأزمة” منوهًا إلى أنه “ينبغي التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، من أجل تجنيب البلاد المزيد من الانقسام”.

وحول زيارته للمغرب واللقاء الذي جمعه قبل أيام مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أوضح عقيلة أن “زيارته إلى المغرب جاءت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، وتزامنت مع زيارة خالد المشري الذي دعاه رئيس المجلس الاستشاري المغربي إلى زيارة المغرب، وأنه اجتمع مع المشري خلال وجبة عشاء أقامها وزير الخارجية المغربي ولم تكن للتفاوض”.