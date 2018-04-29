سائح يتحرش جنسيًا بطفلة في المغرب.. وهذا ما حدث له

ضبطت مجموعة من المواطنين بمدينة “لفقيه بنصالح” المغربية ، سائحًا تايلانديًا وهو يحاول الاعتداء جنسيًا على طفلة لم تتجاوز 8 سنوات.

الطفلة التي تدرس بالمستوى الثالث ابتدائي، أخبرت والديها بعد ذلك أن الجاني كان يطاردها في الشارع، وفرت منه وقصدت محلًا لتصليح الأجهزة الرقمية للاختباء، لكنه لحق بها وحاصرها، ثم بدأ يتحرش بها.

وأثبتت كاميرات المراقبة في المحل التجاري، أقوال الطفلة.

وتدخل بعض الأشخاص لإنقاذ الطفلة واستدعوا الشرطة المغربية التي جاءت فعلًا واعتقلت السائح البالغ من العمر 47 عامًا.

وحسب مصادر من مدينة لفقيه بنصالح، تعطلت سيارة السائح المرقمة في إسبانيا بمنطقة تسمى لبروج، فرافقه أحد الأشخاص إلى المدينة لتصليحها.

ويجري حاليًا التحقيق مع السائح، وسيتم تقديمه للمحاكمة الأسبوع المقبل.