اندلاع اشتباكات عنيفة بين ميليشيات ليبية في طرابلس

اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بمنطقة “أبو سليم” وما حولها في العاصمة الليبية طرابلس، بين ميليشيات تتبع المجلس الرئاسي، على خلفية مقتل امرأة يوم أمس في مصرف “حي الأكواخ”.

واستخدمت في الاشتباكات الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما ترددت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

وأرجعت مصادر مطلعة سبب اندلاع الاشتباكات إلى رفض عبد الحميد المظغوطة، القيادي في “قوات الردع المشتركة” المثول أمام النائب العام بتهمة قتل امرأة في مصرف “حي الأكواخ أبو سليم” يوم أمس الأحد.

وشارك في الاشتباكات كتيبة النواصي “قوات الأمن المركزي- فرع شمال طرابلس”، ومقرها سوق الجمعة، وكتيبة “قوات الردع المشتركة- أبو سليم” التي يقودها غنيوة الككلي.