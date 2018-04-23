فرقاء ليبيا يلتقون في المغرب لبحث آلية تقليص المجلس الرئاسي

كشف المهدي الورضمي الأمين، الوزير في حكومة الوفاق الليبية، عن لقاء مرتقب يوم غد الثلاثاء، في الرباط، بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لمحاولة الاتفاق على آلية اختيار مجلس رئاسي.

وقال الأمين لموقع “اليوم 24” المغربي، إن اللقاء سيبحث سبل تقليص أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى ثلاثة، رئيس ونائبان، بهدف تحسين الأداء الاقتصادي لحكومة الوفاق ، خصوصًا مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وأشاد الوزير الليبي بالدور المغربي للتوصل لاتفاق بين الفرقاء، حيث إن اللقاء المرتقب “على أرض مغربية وبرعاية مغربية”، واصفًا الدور المغربي إزاء القضايا الليبية ومنذ اتفاق الصخيرات بأنه “كبير” في دعم استقرار ليبيا.

ويلتقي الفرقاء الليبيون من جديد في المغرب بعد نحو 3 سنوات من اتفاق الصخيرات الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والذي تمخّضت عنه حكومة الوفاق الليبي، فيما يأتي اللقاء المرتقب في ظل توتر أمني كبير تشهده البلاد.