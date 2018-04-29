في أول نشاط بعد عودته من العلاج حفتر يطّلع على خطة تحرير درنة

أدّى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، إلى القاعدة الجوية العسكرية بالأبرق، الواقعة غربي مدينة درنة الليبية، وذلك في أول نشاط له على رأس قيادة الجيش بعد عودته من رحلة علاج الخميس الماضي.

وأكدت مصادر عسكرية ليبية أن زيارة المشير خليفة حفتر إلى القاعدة الجوية، تأتي في إطار الاطلاع على آخر المستجدات العسكرية بغرفة عمليات عمر المختار، والخاصة بمعركة تحرير مدينة درنة من قبضة ما يُسمّى “مجلس شوري مجاهدي درنة”، أحد الأذرع التابعة لتنظيم القاعدة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام ليبية.

وتأتي الزيارة، بعد ثلاثة أيام من وصول خليفة حفتر إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي قادمًا من القاهرة، بعد رحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس استمرت لنحو أسبوعين.