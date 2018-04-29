بعد عودة حفتر.. استئناف مفاوضات توحيد الجيش الليبي بالقاهرة الشهر المقبل

كشفت مصادر ليبية، أن اتفاقًا جرى في القاهرة خلال اليومين الماضيين باستئناف مفاوضات توحيد الجيش الليبي، من خلال اجتماع جديد يُعقد في شهر أيار/ مايو المقبل.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ “إرم نيوز” أن الاجتماع الذي عقد بين مسؤولي الملف الليبي في مصر والمتحدث باسم الجيش العقيد أحمد المسماري أخيرًا اتفق فيه الطرفان على عقد الاجتماع السابع بمشاركة قيادات بارزة في الجيش، للانتهاء من وضع الرتوش الأخيرة لتوحيد الجيش.

وكان الاجتماع السادس في مساعي توحيد الجيش الليبي انتهى بخلاف حول توقيع مرسوم توحيد الجيش، بسبب تمسك كل طرف بقيادة رأس المؤسسة العسكرية.

قائد إحدى الكتائب بمدينة مصراتة، عبدالقادر العوكلي، قال إن هناك أنباء جيدة بعد عودة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى بنغازي خاصةً أن لقاءاته في مصر انصبت حول ضرورة إنجاز توحيد الجيش ونقل إدارته إلى شكل المؤسسية لتخوفه من تكرار ما حدث بعد غيابه للعلاجه.

وأضاف العوكلي في تصريحات لـ “إرم نيوز” أن الاجتماع السابع الذي سيعقد خلال الشهر المقبل، ستشارك فيه الفصائل الليبية كافة، وسيتم مناقشة بعض المخططات العسكرية الأخرى بمعاونة القاهرة.

وفي آذار/ مارس الماضي، عقدت بالعاصمة القاهرة الجولة السادسة من مفاوضات توحيد الجيش الليبي بمشاركة وفدين عسكريين أحدهما يقوده رئيس أركان الجيش الوطني الفريق عبدالرازق الناظوري، والآخر يمثله رئيس الأركان المكلف من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اللواء عبد الرحمن الطويل.

واستضافت القاهرة حتى الآن 6 اجتماعات متواصلة على مدى 12 شهرًا، للاتفاق حول آليات محددة لتوحيد الجيش الليبي، وسط توقعات بقرب التوقيع على الاتفاق النهائي.