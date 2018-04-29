أبو الغيط وسلامة يبحثان سبل استكمال العملية السياسية في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الأحد، سبل استكمال العملية السياسية لحل الأزمة الراهنة بين الفرقاء الليبيين.

وقالت الجامعة العربية في بيان صدر عنها الأحد، إن “لقاء أبو الغيط وسلامة في مقر الجامعة بالقاهرة بحث سبل حل الأزمة الليبية، ومساندة جهود المجتمع الدولي لاستكمال العملية السياسية، وإتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية المقررة”.

ومن المرتقب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2018، وفق خارطة طريق للأمم المتحدة، تشمل أيضًا تعديل اتفاق سياسي وقعته أطراف النزاع عام 2015، وإقرار دستور وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

وأضافت الجامعة أن “سلامة الذي يزور القاهرة حاليًا أطلع أبو الغيط على جهود تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي، لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية”.

وأوضحت أن الخطة تشمل “تنظيم وعقد ملتقى وطني جامع، يضم جميع أطياف المجتمع الليبي، لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية في البلاد، وإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد، وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام”.

وأعرب أبو الغيط عن “التزامه بمساندة أي جهد يعمل على تشجيع الوفاق الوطني بين الليبيين، ويساهم في استكمال عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد”، وفق الجامعة العربية.

وتستضيف الجامعة العربية، الإثنين، اجتماعًا رباعيًا يحضره أبو الغيط وسلامة، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فدريكا موغريني، والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي الخاص بمالي والساحل بيير بويويا، لبحث قضايا المنطقة، وفق البيان.