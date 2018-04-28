من مؤتمر “القدس.. المكان والمكانة” في أبوظبي.. أسير محرر يبعث رسالة للعالم (فيديو إرم)

بعث الكاتب الأردني والأسير المحرر من السجون الإسرائيلية نواف الزرو رسالة قوية للعالم على هامش فعاليات مؤتمر “القدس.. المكان والمكانة” الذي يختتم أعماله اليوم السبت في أبو ظبي.

وقال الزرو إن “الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية بحاجة للدعم أكثر من أي وقت مضى”، مطالبًا بتدويل قضيتهم ومساندتهم.

وقدم الزرو في عرضه نبذة عن كتابه “القدس والمقدسات.. صراع وجود وهوية وسيادة ومستقبل” من هرتزل حتى ترامب، والذي يتناول القضية الفلسطينية في حقب زمنية ومختلفة مع نظرة استشرافية تحليلية.

يذكر أن مؤتمر القدس المكان والمكانة انطلق، الخميس، في أبوظبي، بتنظيم من الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بمشاركة أكثر من 130 شخصية، بينهم رجال دين وشعراء ومثقفون.