بالفيديو.. تجاذبات حادة في ختام مؤتمر “القدس.. المكان والمكانة” في أبو ظبي

شهد اليوم الثالث والأخير من مؤتمر “القدس.. المكان والمكانة” المنعقد في أبوظبي بالإمارات، اليوم السبت تجاذبات حادة وتنابزًا بين باحثين حاضرين للمؤتمر الداعم للقضية الفلسطينية.

وتسبّبت كلمة ألقاها الباحث والمستشار بوزارة الأوقاف الفلسطينية خليل الرفاعي، في ردود متباينة من قبل الحاضرين، بعد أن تضمّنت عبارة “أهل القدس أدرى بطريقها” وهو حديث لم يعجب باحثين آخرين متواجدين في القاعة، أغلبهم من تونس وهو ما حذا بهم للاحتجاج والرد ليتبادل الطرفان التنابز والمقاطعة.

وتطور الأمر لاحقًا إلى جدال ليتدخل بعض الحاضرين للتهدئة، ولتقرر رئيسة الجلسة رفع الأعمال مؤقتًا في انتظار جاهزية أعضاء الجلسة الموالية.

وكان الباحث الفلسطيني قد قدّم بحثًا عن “العهدة العمرية” في القدس، وتحدث عن خطورة التطبيع وهو ما رد عليه باحثون من تونس باستعراض الجهود التضامنية مع الفلسطينيين..

يذكر أن مؤتمر القدس المكان والمكانة انطلق الخميس، في أبوظبي، بتنظيم من الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بمشاركة أكثر من 130 شخصية، بينهم رجال دين وشعراء ومثقفون.

ويختتم المؤتمر الذي شهد تنظيم ندوات فكرية، اليوم السبت حيث ناقش مجموعة من المحاور السياسية، والثقافية، والتاريخية، لمدينة القدس، وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي لها، إلى جانب إقامة معرض صور عن القدس، إضافة إلى أمسيات شعرية ينعشها كوكبة من الشعراء العرب.