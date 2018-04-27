إنقاذ 14 مهاجرًا جزائريًّا من الغرق في عرض البحر

تمكنت قوات خفر السواحل الجزائرية، ليل الجمعة، من إنقاذ 14 مهاجرًا غير شرعي، كانوا عالقين بعرض البحر في ضاحية “القل” بولاية سكيكدة الشرقية، أثناء محاولتهم التسلّل إلى جزيرة سردينيا الإيطالية عبر قارب تقليدي الصنع تعطّل بهم أثناء الرحلة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان لها إنّه جرى تحويل المهاجرين إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد العثور عليهم في حالة إرهاق وآلام على مستوى الكتف والظهر، جرّاء إصابتهم في الرحلة التي انطلقت منذ 6 أيام بشاطئ “عنابة” قبل نفاد مخزون الوقود.

وتُجري مصالح الأمن الجزائري تحقيقات مع الفاشلين في ملامسة الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، مع طرح فرضية تعمّد شبكة محلية للاتجار بالبشر “التحايل عليهم”، بوساطة منحهم قاربًا غير مزوّد بالوقود الكافي مقابل أموال كثيرة.

واضطرّ المهاجرون غير الشرعيين إلى التجديف للعودة إلى أحد الشواطئ القريبة من موقع نفاذ مخزون الوقود بعرض البحر، تحسّبًا لاستئناف رحلة التسلل إلى السواحل الإيطالية، لكنّهم علقوا بشاطئ صخري قبل اعتقالهم من طرف قوات البحرية.

ومن المقرر أن يُحوّل هؤلاء إلى المدعي العام لمحاكمتهم بجرم “محاولة مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية”، وذلك بعد تعافيهم من جرّاء الإصابات بعرض البحر، مع الإشارة إلى أنّ أعمارهم تتراوح بين 21 و35 عامًا.