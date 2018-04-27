من هي الضابطة الليبية الوحيدة التي استقبلت حفتر؟

استحوذت مراسم استقبال قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أمس الخميس، في مدينة بنغازي، على تركيز وسائل الإعلام المختلفة؛ بعد فترة من تضارب الأنباء حول حالته الصحية خلال فترة علاجه في الخارج.

لكن كان لافتًا وجود امرأة وحيدة ترتدي زيًا عسكريًا، وسط القادة العسكريين الذين اصطفوا لمصافحة حفتر، وهو مشهد أثار تساؤلات المتابعين عن شخصها ووظيفتها داخل أروقة الجيش.

والمرأة هي العميد نعيمة العريبي، رئيس إدارة الاتصال ومدير مكتب شؤون المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وقد تم تكليفها بهذا المنصب مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بأمر من القائد العام، المشير خليفة حفتر.

وتشمل مهام العريبي، بحسب قرار التعيين، “الاهتمام بأمهات وزوجات وبنات الشهداء والجرحى والمفقودين بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع هيئة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، فيما يخص رعاية المرأة ومساعدتها على الاستفادة من جميع المزايا المادية والمعنوية”.

وقد تخرجت العريبي من الكلية الحربية، وتدرجت في الرتب حتى نالت رتبة عميد في ركن الاتصال والمخابرة، وكانت تشغل منصب آمر صنف المخابرة بالقوات المسلحة.