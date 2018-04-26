إسرائيل: إيران جندت 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا

أفاد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن إيران جنّدت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا، وإن قاعدة التدريب تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق.

وقال داني دانون، مخاطبًا أعضاء مجلس الأمن الدولي، وهو يرفع خريطة، أن “إيران أنشأت قاعدة تدريب قرب دمشق”.

وأضاف أن “ما تستطيعون رؤيته هنا هو مركز إيران المركزي للحشد والتجنيد في سوريا، هناك ما يفوق 80 ألف مسلح شيعي في سوريا تحت السيطرة الإيرانية، في هذه القاعدة التي تبعد ما يزيد قليلًا عن خمسة أميال عن دمشق يتدربون للقيام بأعمال إرهابية في سوريا وأنحاء المنطقة”.