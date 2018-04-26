السعودية تحاكم متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل

تستعد محكمة سعودية، خلال الفترة القريبة المقبلة، لمحاكمة إسرائيليين اثنين مقيمين في المملكة ويحملان جنسية عربية ثانية، بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني، في قضية نادرة بأكبر بلد خليجي لا يقيم أي علاقات مع دولة الاحتلال.

وقالت تقارير محلية ونشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحكمة الجزائية المتخصصة ستنظر في القضية قريبًا، وإن المتهمين من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48.

ولم يصدر أي تعليق سعودي رسمي حول الحادثة، وما هي الجنسية العربية الثانية التي يحملانها، وزمن القبض عليهما، وما إذا كان قبل إيصالهما معلومات سرية عن المملكة للكيان الصهيوني أم بعد ذلك. كما لم تعلق إسرائيل على الحادثة.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان، إلقاء رجال الأمن السعودي في العام 2010 القبض على مقيم أردني الجنسية، ويحمل الجنسية الإسرائيلية أيضًا بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني، قبل أن تدينه المحكمة في العام 2013 وتحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات.