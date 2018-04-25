أوروبا تمنح ليبيا 5 ملايين يورو لتعزيز الانتخابات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساهمة مالية قيمتها 5 ملايين يورو؛ لتعزيز القدرات الانتخابية في ليبيا.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس، عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”، إن رئيستها بثينا موشيدت، وقّعت مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، سلطان هجييف، اتفاقًا بتونس، تعهد الاتحاد بموجبه بتقديم 5 ملايين يورو لدعم المشروع الأممي لإجراء الانتخابات الليبية.

وأشارت البعثة الأوروبية إلى أنه بهذه المساهمة ينضم الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا لتعزيز القدرات الليبية لتنظيم الانتخابات، وزيادة المشاركة في العمليات الانتخابية.

ومن المرتقب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية 2018، وفق خارطة طريق للأمم المتحدة، تشمل أيضًا: إقرار دستور، وتنظيم مؤتمر لمصالحة وطنية شاملة.

وتحاول الأمم المتحدة انتشال البلد الغارق في أزمات مالية واقتصادية وسياسية وأمنية خانقة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي (1969-2011).