غداة تهديد داعش.. طيران التحالف الدولي يشارك في تأمين الانتخابات بكركوك

أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك اللواء الركن معن السعدي، الأربعاء، عن مشاركة طيران التحالف الدولي في تأمين الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار/مايو المقبل.

وقال السعدي في تصريحات صحافية، “وضعنا خطة أمنية متكاملة لتأمين 193 مركزًا انتخابيًا في مدينة كركوك، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لتطبيقها بنجاح”، مضيفًا أن “الخطة الأمنية ستكون بمشاركة طيران الجيش العراقي ومظلة أخرى من قبل التحالف الدولي”.

يأتي ذلك بعد تهديد تنظيم داعش عبر تسجيل صوتي منسوب للمتحدث باسم التنظيم أبو حسن المهاجر، باستهداف مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أن “أي مشارك في الانتخابات كافر ويستحق الموت”.

وقال المهاجر، إن “كل من يشارك في الانتخابات من مرشحين وناخبين وداعمين، هم كفار وحكمهم هو الموت، معتبرًا أن “الحكومة التي يقودها الشيعة وكيلة لإيران”.

وكانت قوى وأحزاب سياسية عربية وكردية، دعت القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، إلى “وضع خطة أمنية خاصة لحماية كركوك خلال عملية التصويت بالانتخابات البرلمانية”.

وقال النائب عن المحافظة خالد المفرجي في بيان صدر عنه، إنه “مع احتدام التنافس الانتخابي الذي بدا واضحًا في كركوك بما يعكس واقعها القومي، نطالب بوضع خطة أمنية تنفذها العمليات المشتركة لحماية مراكز الاقتراع والمدن والطرق والمناطق المحررة ومركز المدينة، بما يضمن مشاركة واسعة لأهالي كركوك”.

وتتنافس في كركوك الأحزاب الكردية والعربية والتركمانية، لتمثيل المحافظة في مجلس النواب بواقع 13 مقعدًا برلمانيًا.