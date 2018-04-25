فتح معبر رفح استثنائيًا لمدة يوم باتجاه واحد

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة (تابعة للسلطة الفلسطينية)، أن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح البري، اليوم الأربعاء، باتجاه واحد فقط، لعودة العالقين الفلسطينيين في الأراضي المصرية.

وقالت الإدارة في بيان مقتضب إن المعبر “سيفتح باتجاه واحد، اليوم، بصورة استثنائية لدخول المواطنين العالقين بمطار القاهرة منذ الأول من أبريل/ نيسان الجاري، وعددهم 20 مواطنًا”.

ولم تصدر السلطات المصرية بيانًا بشأن القرار حتى الساعة.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013؛ حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.