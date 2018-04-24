“الحمدالله” يؤكد جاهزية حكومة الوفاق لتحمّل “كامل” مسؤوليتها في قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه لن يكون في غزة دولة منفصلة عن فلسطين، مؤكدًا جاهزية حكومة الوفاق الوطني لتحمّل كامل المسؤولية في قطاع غزة.

وأشار خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى طلب الحكومة من حركة “حماس” تسليم الجباية، والأمن، وقطاع الأراضي، والعدالة، مؤكدًا أن وجود الحكومة على معابر غزة “شكلي”.

وفيما يتعلق بموظفي القطاع، أوضح الحمد لله، أن الحكومة أبلغت حركة حماس أنها أدرجت نحو 20 ألف موظفة وموظف ضمن الموازنة التي تمت المصادقة عليها هذا العام.

وبين أن حجم المعاناة في غزة أكبر من الضفة الغربية، الأمر الذي يدعو إلى تمكين الحكومة في القطاع، مضيفًا:”هنالك من يحاول إلهاء الشعب الفلسطيني بقضايا جانبية، والأولى أن نفكر وننظر إلى معاناة الناس في غزة، وعدم إلهائهم في قضايا، وشائعات”.

وأضاف الحمدلله، أن العقلية التي تفكر بها حماس “عفا عليها الزمن”، مشددًا على أنه لن تكون هناك دولة في قطاع غزة، إذ “إن الآوان قد حان للوحدة، ومواجهة الأخطار، والذهاب إلى انتخابات، والمشاركة في المجلس الوطني”، على حد تعبيره.

وكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل جديدة حول تفجير موكبه في غزة يوم 13 من شهر آذار/مارس الماضي، قائلًا:”نحن على علم بمن وراء قتل (المسكين) أبو خوصة، فقد تم قتله ليذهب السرُّ معه، ونحن نعرف من وضع العبوة الثانية، ولغَّم الشارع الثاني”.