مصر توافق على إدخال جثمان البطش إلى غزة

قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المصرية قد وافقت على دخول جثمان الشهيد الفلسطيني فادي البطش؛ لدفنه في قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح البري.

وأوضح السفير دياب اللوح في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن التنسيق جار حاليًا مع سفارة دولة فلسطين بكوالالمبور؛ من أجل نقل جثمان البطش من ماليزيا إلى مطار القاهرة عبر الخطوط السعودية ومن ثم نقله إلى قطاع غزة .

وكانت الشرطة الماليزية قد عممت على جميع المعابر والمطارات ونقاط الخروج من البلاد صورة تقريبية للمتهمين بقتل المهندس الفلسطيني فادي البطش في العاصمة كوالالمبور.

وقال المفتش العام لشرطة تان سري، محمد فوزي هارون، في مؤتمر صحفي عقد بمركز تدريب الشرطة، إن الشرطة شكلت الصورتين على أساس توصيف شهود العيان.

وأضاف: “لدينا خبراء وضعوا الصورتين على أساس شهود عيان، لكننا لا نستطيع الكشف عن الكثير ممن تحدثوا إلينا”، مشيرًا إلى أن “المشتبه بهما يعتقد أنهما من أصل أوروبي أو شرق أوسطي”.

يذكر أنه تم اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش، صباح السبت الماضي، أثناء توجهه لصلاة الفجر في المسجد المجاور لمنزله، الواقع في منطقة جومباك في العاصمة الماليزية كوالالمبور.