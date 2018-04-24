بالفيديو.. إسرائيل تفجر منزل أسير فلسطيني

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الأسير الفلسطيني أحمد قنبع، في مدينة جنين، حيث تتهمه سلطات الاحتلال بالمشاركة في العملية التي نفذها الشهيد أحمد نصر جرار، في مستوطنة “حفات جلعاد” غرب مدينة نابلس، والتي أسفرت عن مقتل حاخام يهودي قبل أشهر.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اقتحموا المدينة فجر اليوم، وحاصروا المنطقة التي يتواجد فيه المنزل، وأمروا من بداخله بالخروج، ثم فجروا المنزل بمساعدة وحدة الهندسة في الجيش مستخدمين قنابل وعبوات ناسفة.

وأضاف الشهود، أن اشتباكات دارت بين الشبان وجنود الاحتلال، حيث أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن مجندة من حرس الحدود أصيبت بجروح متوسطة، بعد تعرض الجنود لإطلاق نار.