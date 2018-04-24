دي ميستورا: انتصارات النظام السوري لم تحدث تغييرًا سياسيًا

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، إن المكاسب التي حققتها دمشق وحلفاؤها على الأرض في الحرب السورية “لا تقرب البلاد من السلام”.

وكان دي ميستورا يتحدث خلال مؤتمر دولي للمانحين لسوريا، يستضيفه الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: “نرى أنه في الأيام والأسابيع القليلة الماضية.. لم تؤدِ المكاسب العسكرية والمكاسب على الأرض، والتصعيد العسكري لحل سياسي ولم تجلب أي تغيير.. ما حدث هو العكس”.

من جانبها قالت موغيريني، إن “من الضروري استئناف محادثات السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة؛ لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الثامن”.