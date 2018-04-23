النظام السوري يقصف مواقع لـ”متشددين” جنوب دمشق

قصفت قوات النظام السوري، اليوم الإثنين، جيبًا يسيطر عليه متشددون جنوبي دمشق، بحسب ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبعد أن استعاد الغوطة الشرقية بدأ النظام السوري، الأسبوع الماضي، تركيز جهوده على المنطقة التي يسيطر فيها تنظيم داعش على جيب قرب من جيب آخر خاضع لجماعة مسلحة أخرى.

واستسلم مقاتلو المعارضة في جيبين آخرين شمال شرق دمشق في الأيام القليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن حافلات تنقل المقاتلين من أحد الجيبين تواصل المغادرة اليوم الإثنين إلى منطقة للمعارضة، شمال سوريا عبر ممر آمن وفرته الحكومة.

ويوم الجمعة قال التلفزيون الرسمي والمرصد إن تنظيم داعش ومقاتلين آخرين وافقوا على الخروج من منطقة جنوب دمشق إلى أجزاء أخرى من البلاد خاضعة لسيطرة المعارضة.

ومع ذلك استمر القتال وذكر المرصد اليوم الإثنين أن ذلك بسبب رفض مقاتلي تنظيم داعش لاتفاق الاستسلام.

وأضاف المرصد أن القصف يستهدف فقط المنطقة الخاضعة للتنظيم.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات حية لمنطقة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود، بينما تتصاعد أعمدة الدخان من عدة أماكن.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس الأحد إن الظروف في المخيم “كالجحيم”. وقال المتحدث باسم الأونروا كريس جينيس “يجب أن يكون هناك ممر آمن للمرضى والجرحى والذين يحتضرون من المدنيين… اليرموك تحول إلى مخيم للموت مثل إحدى درجات الجحيم السفلى”.