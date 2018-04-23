الأردن: حدودنا مع سوريا “محمية” ولا يمكن لفراشة أن تدخلها  

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الأردن ملتزم بحماية حدوده ضد أي اختراق، تعليقًا على الأنباء التي تتحدث عن احتمال التصعيد في الجبهة الجنوبية السورية الملاصقة للأردن.

وأشار في مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء الإثنين، إلى أن “ما يهم الأردن في هذه المسألة هو حماية حدوده الشمالية والحفاظ على استقرار منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي لسورية”، مشددًا على أن “فراشة لا تدخل الحدود”.

وأعاد المومني التأكيد على أن “الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية”، لافتًا إلى أن الجيش الأردني يصد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والتسلل من الطرف الآخر للحدود، واصفًا نظام حماية الحدود في المملكة بأنه “لا يوجد مثيل له في أغلبية دول العالم، ومن يقترب من الحدود سيلقى حتفه”.

وكانت تقارير قد تحدثت عن توجه لإقامة منطقة حكم ذاتي في المنطقة الجنوبية لسوريا، بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين روس ألمحت لاحتمالية تقسيم سوريا، وأخرى أشارت لتوجه النظام السوري للتصعيد في مدينة درعا بعد الانتهاء من تأمين محيط العاصمة دمشق.