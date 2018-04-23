السراج: منفتحون على التعاون مع كافة الأطراف لإنهاء حالة الانقسام

قال فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، إنه منفتح على التعاون مع كافة الأطراف السياسية لـ”إنهاء حالة الانقسام التي أثرت سلبًا على مؤسسات الدولة”.

وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب لقائه، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، سفير النمسا لدى ليبيا رونالد شتورم، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج.

وأشار السراج، إلى أن حكومة الوفاق تعمل على تهيئة الظروف والأجواء لإجراء الانتخابات (المرتقبة قبل نهاية 2018).

وأشاد بجهود المفوضية العليا للانتخابات من أجل “تنفيذ هذا الاستحقاق، الذي يتطلب من مجلس النواب أن يتحمّل مسؤولياته، ويقوم بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وقانون الانتخابات”.

من جانبه، أعلن السفير النمساوي رونالد شتورم، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ومسار التوافق.

وأعرب شتورم، عن تطلّع بلاده إلى تطوير العلاقات مع ليبيا.