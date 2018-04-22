بعد مقتل البطش.. إسرائيل تخشى استهدافها بالخارج وتهدد حماس بالعودة لـ”سياسة الاغتيالات”

حذر وزير الاستخبارات الإسرائيلية يوسي كاتس، اليوم الأحد، حركة حماس، من القيام بأي عمليات ضد المصالح والشخصيات الإسرائيلية المتواجدة بالخارج.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأحد، عن كاتس قوله، إنه “في حال تم تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين بالخارج من قبل حركة حماس، فإن الجيش الإسرائيلي سيغتال قيادات حماس بقطاع غزة”.

وأضاف كاتس، أن “أي عملية جديدة ستجعلنا نعود لسياسة الاغتيالات لقيادات الحركة في قطاع غزة”.

وجاءت تصريحات كاتس؛ ردًا على تهديدات رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، في بيت عزاء المهندس فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيا.

وكان إسماعيل هنية اتهم الموساد بالوقوف وراء اغتيال المهندس البطش، قائلًا إن “إسرائيل نقلت الصراع بيننا وبينها إلى الخارج”، مؤكدًا أن “الشعب الفلسطيني لديه حساب مفتوح مع إسرائيل”.

وأطلق منفذو الهجوم النار على فادي محمد البطش أثناء توجهه إلى مسجد في ضاحية غومباك في العاصمة الماليزية كوالالمبور لأداء صلاة الفجر، بالقرب من شقة كان يقطنها، وفقًا لبيان أصدرته السلطات في ماليزيا بشأن الحادث.