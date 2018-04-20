استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة

استشهد، فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة وإسرائيل، خلال مشاركته في مسيرة “العودة”.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، :” ارتقاء الشهيد أحمد نبيل ابو عقل (25 عاماً) متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الصهيوني قبل ظهر اليوم شرق جباليا”.

وكان القدرة، قد أعلن قبل ظهر اليوم عن إصابة “أبو عقل”، بجراح حرجة، جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في رأسه.

وصباح اليوم، بدأ المئات من الفلسطينيين، الجمعة، بالتوافد نحو مخيمات “العودة” (الخمسة)، المقامة على بعد 650 متراً من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بمسيرة اليوم التي أطلقوها عليها اسم “جمعة الشهداء والأسرى”.

وباستشهاد “أبو عقل”، يصل عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية مسيرة العودة في 30 مارس/آذار الجاري، إلى 36 فلسطينيًا، فيما أصيب الآلاف بجراح.

وكانت مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإٍسرائيلي، اليوم الجمعة، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصادر صحفية، قالت إن موجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل (جنوب)، إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ودعمًا لمسيرات العودة في قطاع غزة.

وأوضح أن الشبان أغلقوا الشوارع بالحجارة والحاويات، وأشعلوا النار في إطارات المركبات، ورشقوا الجيش الإسرائيلي بالحجارة والعبوات الفارغة.

وأضاف أن الجيش أطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدات كفر قدوم وبيتا بمحافظة نابلس (شمال)، والنبي صالح وبلعين ونعلين والمزرعة الغربية في محافظة رام الله.

وأغلق شبان مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، وأشعلوا النار في إطارات المركبات، احتجاجًا على “قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرات العودة في غزة”، حسب بيان للجنة التنسيق الفصائلي في رام الله.

وأمس، دعت لجنة التنسيق الفصائلي، في بيان، للمشاركة في مسيرات حاشدة بمختلف محافظات الضفة الغربية دعماً لمسيرة العودة، واحتجاجًا على الممارسات الإسرائيلية.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو/أيار المقبل.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف.