بعد هجوم صاروخي.. إعلان حالة الطوارئ بمطار معتيقة ونقل طائرات إلى مصراتة

أعلنت إدارة مطار معيتيقة حالة الطوارئ، خشية تكرار الهجوم الذي وقع فجر الخميس على المطار.

واستقبل مطار مصراتة الدولي مساء الخميس، 4 طائرات تابعة لطيران النفط قادمة من مطار معيتيقة تجنبًا لتعرضها للقصف.

وقال مسؤول مكتب الخطوط الجوية الأفريقية بمطار مصراتة محمد السبتي، إن “تعليمات صدرت لاحتياطات أمنية بتوجه كافة الطائرات التابعة للخطوط الأفريقية والخاصة بالنفط والشحن من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة”.

وأضاف السبتي في تصريح صحفي فجر الجمعة أن “الطائرات القادمة من الخارج ستهبط في مطار معيتيقة وتفرغ حمولتها ثم تطير إلى مصراتة كإجراء احترازي وخسية تكرار الهجوم على المطار”.

واتهمت ميلشيا قوة الردع الخاصة، ميليشا “البقرة” القادمة من ضاحية تاجوراء بإطلاق قذيفة فجر الخميس على المطار أصابت طائرة “إير باص” كانت تستعد للإقلاع، وأدت لتحطيم صالة الركاب في المطار.

بدورها، نفت الكتيبة 33 مشاة “ميليشا البقرة” تلك الاتهامات، وقالت في بيان إن “عناصر الكتيبة 33 مشاة ينفون نفيًا قاطعًا استهدافهم لمطار معيتيقة بقذائف هاون أو التجرؤ على مثل تلك الأفعال”.

وأكد البيان أن “هناك أياد خفية تريد زرع الفتنة”، مشيرًا إلى أن “غرفة العمليات المشتركه ومجلس أعيان وحكماء تاجوراء تسلموا هذا الملف”.