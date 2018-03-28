ليبيا.. اتفاق بين وجهاء من مصراتة والزنتان على تفعيل المصالحة

أعلن ممثلون عن مدينتي مصراتة والزنتان غرب ليبيا، تأييد العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في البلاد، متوافقين حول مبدأ “عدم السماح بتقسيم ليبيا، والنيل من وحدة أراضيها تحت أي مسمى”.

وشدد الجانبان في بيان صدر في ختام لقاء مصالحة جرى اليوم الأربعاء في الزنتان، بحضور وفد من مدينة مصراتة، على ضرورة “الدفع لبناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي للسلطة”.

وأكد المجتمعون، على “حرمة الدم بين أبناء الشعب الليبي كافة”، وعلى العمل من أجل “تحقيق أهداف ثورة السابع عشر من شباط/فبراير”.

واتفق الجانبان على “مدنية الدولة وعدم السماح بعودة الانقلابات”، إضافة إلى “توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، المتمثلتين في الجيش والشرطة، ومحاربة الإرهاب بكافة أنواعه وفي أي مكان”.

وكان عميد المجلس البلدي للزنتان مصطفى الباروني، قد أكّد أن المصالحة مع مدينة مصراتة “مستمرة بالتدريج”، مشددًا على أن تحقيقها بشكل شامل بين مختلف المكونات ومناطق البلاد، هو الخيار الوحيد لبناء ليبيا والنهوض بها.

وقال الباروني في مقابلة صحيفة نشرت في وقت سابق، “نحن نؤمن وبقوة أن المصالحة الوطنية هي بوابة لبناء ليبيا. ونحن الليبيون علينا أن نتصالح” لكنه حذر من أن “السياسيين” في البلاد يخططون للتشبث بالسلطة ومنع التقدم على المستوى المحلي.