البحرين.. أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن 24 شخصًا بتهم مرتبطة بالإرهاب

المصدر: ا ف ب

أصدرت محكمة بحرينية أحكامًا بالسجن وإسقاط الجنسية عن 24 مواطنًا شيعيًا، بعد إدانتهم بتشكيل “جماعة إرهابية” والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة، بحسب ما أفاد الخميس مصدر قضائي بحريني.

وقال المصدر إن المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قضت بالسجن المؤبد على 10 من المتهمين، والسجن 10 سنوات على 10 آخرين، بالإضافة إلى السجن لخمس سنوات على 3 متهمين آخرين، وعلى متهم واحد بالسجن لثلاثة أعوام.

كما أمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المدانين جميعًا.

وكانت السلطات البحرينية قررت أمس الأربعاء أيضًا إحالة 7 مواطنين من الشيعة إلى المحاكمة بتهمة “تفجير أنبوب نفط يربط البحرين والسعودية” في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وستبدأ أولى جلسات المحاكمة في شهر أيار/مايو المقبل.

وكانت البحرين اتهمت إيران بالوقوف وراء الحريق الذي عطل تزويد المملكة بالنفط السعودي بشكل مؤقت، الأمر الذي نفته طهران.