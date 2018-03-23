مستشار ترامب الجديد للأمن القومي يدعو لتصنيف “الإخوان المسلمين” جماعة إرهابية

أكد المستشار الجديد للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الذي سيتسلم منصبه رسميًا في 9 أبريل/ نيسان المقبل، أن على الولايات المتحدة أن تصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية، مثل ما فعلت دول عربية ذات أغلبية مسلمة.

وتم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، في دول عربية إسلامية، مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.

وقال بولتون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “تم بالفعل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية، من قبل عدد من الدول العربية ذات الأغلبية المسلمة.. يجب على الولايات المتحدة أن تحذو حذوها”.

The Muslim Brotherhood is already designated as a terrorist org by a number of Arab majority-Muslim countries; the U.S. should follow suit. — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 9, 2017

ويُعرف بولتون، الذي يعد ثالث مستشار للأمن القومي بعد مكماستر ومايكل فلين منذ انتخاب ترامب رئيسًا، بمواقفه الصارمة تجاه القضايا المرتبطة بالأمن القومي، الأمر الذي دفع بمراقبين إلى القول إن موقفه من الإخوان “قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى تضييق الخناق على الجماعة”.

واعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أمس الخميس، أن “تعيين بولتون مستشارًا للأمن القومي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في مقاربة الإدارة الأمريكية للأزمات حول العالم”.

وخدم المحامي والدبلوماسي الأمريكي بولتون (69 عامًا) في الإدارات الجمهورية للرؤساء رونالد ريغان وجورج هربرت بوش الأب وجورج دبليو بوش.