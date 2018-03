مستشار ترامب الجديد للأمن القومي يدعو لتصنيف “الإخوان المسلمين” جماعة إرهابية

أكد المستشار الجديد للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، الذي سيتسلم منصبه رسميًا في 9 أبريل/ نيسان المقبل، أن على الولايات المتحدة أن تصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية، مثل ما فعلت دول عربية ذات أغلبية مسلمة.

وتم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، في دول عربية إسلامية، مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.

وقال بولتون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “تم بالفعل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية، من قبل عدد من الدول العربية ذات الأغلبية المسلمة.. يجب على الولايات المتحدة أن تحذو حذوها”.

The Muslim Brotherhood is already designated as a terrorist org by a number of Arab majority-Muslim countries; the U.S. should follow suit.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 9, 2017