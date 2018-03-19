السعودية تغلق دار نشر تروّج لفكر الإخوان المسلمين

أغلق معرض الرياض الدولي للكتاب، الإثنين، دار نشر مشاركة في فعالياته لبيعها كتبًا تروج لفكر “الإخوان المسلمين”.

وقال عبدالرحمن العاصم، المشرف على المعرض، في تصريح لقناة “MBC” السعودية، إن “الكتب المخالفة كانت موجودة في دار النشر.

وأضاف العاصم، أنه “تم صباح اليوم التعامل مع دار النشر وإغلاقها”.

وتابع أن “أي دار نشر تخالف اللوائح في معرض الرياض الدولي للكتاب تمنع من المشاركة نهائيًا فيه”.

وأشار أن هناك اتفاقًا مع معارض الكتاب في دول الخليج العربي بـ”حرمان أي دار مخالفة من المشاركة في جميع الدول”.

وذكر العاصم أن المعرض لديه أكثر من 80 مراقبًا يعملون للتأكد من معروضات دور النشر وعدم مخالفتها للأنظمة.

وانطلق الأربعاء الماضي، “معرض الرياض الدولي للكتاب” تحت شعار “الكتاب.. مستقبل التحول”، بمشاركة أكثر من 520 دار نشر من 27 دولة، ومن المقرر أن يتواصل حتى 24 مارس/آذار الجاري.