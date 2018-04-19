رغم ملاحقتها من قبل أردوغان.. العراق يضم فصائل أزيدية إلى قواته المسلحة

وافقت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، على دمج الفصائل الأزيدية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ضمن الحشد الشعبي ووزارتي الدفاع والداخلية، وذلك رغم مطاردة تركيا لتلك الفصائل.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، إن “المجلس وافق على ضم الفصائل المسلحة الأزيدية إلى القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي”، مشيرًا إلى أن “الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأزيديون يجب إقرارها من قبل اللجان المختصة في البلاد”.

وأضاف العلاق في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، أنه جرى أيضًا توجيه العمليات المشتركة لوضع معبر للعائدين للقضاء عن طريق دهوك سد الموصل تلعفر، كما تم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لقبول المتطوعين من قضاء سنجار.

وتثير تلك الفصائل الجدل في الأوساط الشعبية والسياسية، حيث يطاردها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ باعتبارها موالية لحزب العمال الكردستاني.

ورغم انسحاب حزب العمال من قضاء سنجار بشكل رسمي، إلا أن التهديدات التركية ما زالت متواصلة بشن عمليات عسكرية ضد عناصر الحزب المتبقين رغم أنهم عراقيون، ومن قضاء سنجار، ولا يمكنهم الخروج من تلك المنطقة.

وجدد الرئيس التركي أردوغان تأكيده، أن مسألة التدخل العسكري التركي في سنجار، تهدف للقضاء على “الجماعات الإرهابية” التي تنشط في هذه المنطقة.

وكان إيزيديون من أهالي سنجار، طالبوا في وقت سابق، من الحكومة الاتحادية، بإيجاد حل عاجل لأوضاعهم؛ إثر التهديدات التركية بشن هجوم على القضاء، بحجة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.