أردوغان: مدير المخابرات التركية سيلتقي مسؤولًا عراقيًا بشأن سنجار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسؤول عراقي، اليوم الاثنين، لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار الشمالية، إذ تؤكد أنقرة أن متمردين من حزب العمال الكردستاني أسسوا قاعدة هناك.

وأضاف قبل مغادرته لحضور قمة مع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أن تركيا ستتخذ “كل ما يلزم” إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع العراقية أمس الأحد، أن بغداد “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام أي تدخل عسكري خارجي، وذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بدء عملية عسكرية في سنجار.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة تحسين الخفاجي لوسائل إعلام محلية، إن “الحكومة المركزية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تدخل عسكري خارجي في العراق”، مشددًا على أن “أي عملية تنفذ يجب أن تكون بموافقة الحكومة الاتحادية”.

وتوالت ردود الفعل العراقية الرافضة لإعلان أردوغان، الأحد، بدء عملية عسكرية في قضاء سنجار ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، رغم انسحاب عناصره من المدينة قبل يومين.