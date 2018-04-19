صحيفة: إمهال مقاتلي داعش 48 ساعة للخروج من جيب قرب دمشق

قالت صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية، اليوم الخميس، إنه تم إمهال مقاتلي تنظيم داعش المتشدد 48 ساعة للموافقة على الخروج من جيب يسيطرون عليه إلى الجنوب من دمشق.

وأضافت: “في حال رفضهم فإن الجيش والقوات الرديفة جاهزة لشن العملية العسكرية وإنهاء وجود التنظيم في المنطقة واستعادة السيطرة عليها”.

ويقع الجيب الذي يسيطر عليه المتشددون حول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الحجر الأسود إلى الجنوب من دمشق. وهذا الجيب أصغر كثيرًا من الغوطة الشرقية التي هزمت الحكومة السورية مقاتلي المعارضة فيها في الآونة الأخيرة.

وقال قائد في تحالف عسكري إقليمي يدعم الحكومة السورية، إن الجيش السوري بدأ قصف الجيب الخاضع لسيطرة المتشددين يوم الثلاثاء استعدادًا لهجوم.

ويقع مخيم اليرموك على بعد ثمانية كيلومترات من وسط دمشق وكان يعيش به أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل اندلاع الحرب عام 2011. وعلى الرغم من أن معظم سكانه فروا فإن الأمم المتحدة قالت إن عدة آلاف ما زالوا موجودين به.

وانتزعت الحكومة السورية مساحات كبيرة من الأراضي من قبضة مقاتلي المعارضة عبر السماح لهم بالمغادرة إلى أجزاء أخرى من البلاد تخضع لسيطرة المعارضة بعد سنوات من الحصار والعمليات العسكرية الشرسة بدعم من روسيا وإيران.