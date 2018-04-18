رئيس أركان الجيش الليبي يتهم “خلايا إرهابية” بمحاولة اغتياله

اتهم رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، عبدالرازق الناظوري، من وصفها بـ”الخلايا الإرهابية”، بالوقوف وراء محاولة اغتياله، اليوم الأربعاء، في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي شرقي البلاد.

وأكد الناظوري، في تصريحات تلفزيونية، أن “هذا العمل يأتي بعد هزيمة هذه الجماعات الإرهابية عسكريًا”، معتبرًا أن تلك المحاولات “البائسة دليل على إفلاس هذه المجموعات الإرهابية”.

وأشار إلى أن مدينة بنغازي آمنة، وأن أهل بنغازي يعلمون ذلك جيدًا، فيما لفت إلى أن مثل تلك الخروقات “طبيعية وتحدث في مختلف دول العالم وأكثرها استقرارًا”.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم الأربعاء، إن رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، عبد الرزاق الناظوري، نجا من محاولة اغتيال فاشلة استهدفته في منطقة سيدي خليفة، أحد الأحياء التابعة لمدينة بنغازي الليبية، شرقي البلاد.

وأوضح المكتب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الناظوري نجا من “محاولة اغتيال إرهابية إثر انفجار سيارة مفخخة”، قال إنها “وُضعت على قارعة الطريق في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي بمنطقة سيدي خليفة، وانفجرت فور مرور موكبه بها”.

وأكدت مصادر محلية في بنغازي أن الانفجار الناتج عن السيارة الملغومة تلاه إطلاق كثيف للرصاص، وإبعاد المواطنين عن موقع الحادث وتطويقه من قبل جهات أمنية وعسكرية.