نجاة رئيس أركان الجيش الليبي من محاولة اغتيال في بنغازي

قال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، عبد الرزاق الناظوري، نجا من محاولة اغتيال فاشلة استهدفته في منطقة سيدي خليفة، أحد الأحياء التابعة لمدينة بنغازي الليبية، شرقي البلاد.

وأوضح المكتب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الناظوري نجا من “محاولة اغتيال إرهابية إثر انفجار سيارة مفخخة”، قال إنها “وُضعت على قارعة الطريق في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي بمنطقة سيدي خليفة، وانفجرت فور مرور موكبه بها.

وأكدت مصادر محلية في بنغازي أن الانفجار الناتج عن السيارة الملغومة تلاه إطلاق كثيف للرصاص، وإبعاد المواطنين عن موقع الحادث وتطويقه من قبل جهات أمنية وعسكرية.

وذكرت مصادر أمنية ليبية، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن الانفجار أوقع عددًا من الجرحى، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية شرعت على الفور بالتحقيق في الهجوم وسط حالة تأهب قصوى.