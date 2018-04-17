المغرب يفتح تحقيقًا حول معهد عسكري يشتبه بتبعيته لإسرائيل

ذكر موقع ” اليوم24″ المغربي ، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، فتحت تحقيقات حول معهد “ألفا الدولي لتدريب الحراس الخاصين” بمدينة مكناس ، بناء على الاتهامات التي وجهتها له مجموعة من منظمات الحقوقية ، مدعمة أقوالها بفيديوهات لتدريبات عسكرية.

فشرعت السلطات في رصد أي ارتباط محتمل له بجهات داخلية أو خارجية، والتحقق من علاقته بأية مشاريع من شانها المساس بالأمن والنظام العامين.

وسبق أن أشعرت الفرقة الوطنية النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس بالاتهامات الموجهة للمعهد حسب مصادر مطلعة.

كما أجريت عمليات تفتيش بمنطقة أغبالو بضواحي مدينة ميدلت،حيث تتم التدريبات ، للتحقق من نوعية وأهداف البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد المذكور حسب نفس المصدر.

إلا أن الموضوع اتخذ طابعا رسميا واستعجاليا بعد الندوة التي نظمتها كل من “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” و”المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” ،صباح يوم الثلاثاء بالرباط، ووجهت خلالها الاتهام للمعهد المذكور ،بالتأطير الإيديولوجي “الصهيوني” و العسكري للمترددين عليه ، على يد ضباط حرب إسرائيليين متخفين وراء هويات مزورة، إضافة إلى مؤطرين أجانب من مختلف الجنسيات.

وعرض عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد مقاطع فيديو، وصورا لتدريبات عسكرية تنظم ينظمها المعهد المشبوه.

وأكدت الهيئتان أن ما ذكرته يهدد أمن المغرب، واستقراره، واعتبرتا أن هذه الأحداث تشكل منعطفا نوعيا، وخطيرا في سياق الاختراق الصهيوني المتنامي، خلال السنوات الأخيرة.