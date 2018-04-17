فلسطين: 6500 أسير في سجون الاحتلال بينهم 350 طفلًا

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تعتقل في سجونها 6500 فلسطيني بينهم 350 طفلًا.

وأضاف النادي في بيان له بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق اليوم، أن “من بين المعتقلين 62 امرأة من بينهن 21 أمًا وثماني فتيات قاصرات، إضافة إلى 6 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني”.

وتابع: “منذ بداية عام 2018 الجاري اعتقلت سلطات الاحتلال 1928 فلسطينيًا وذلك حتى نهاية شهر مارس 2018، من بينهم 369 طفلاً و36 امرأة”.

وأشار إلى أن هناك 12 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عامًا و25 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن.

واستعرض بيان نادي الأسير الفلسطيني أوضاع المعتقلين الإداريين الذين تطبق إسرائيل عليهم قانونًا بريطانيًا قديمًا يسمح لها باحتجاز المعتقلين لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة.

وقال النادي إنه يوجد في المعتقلات الإسرائيلية “قرابة 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاث أسيرات، واثنان من القاصرين، إضافة إلى أربعة نواب في المجلس التشريعي ما زالوا قيد الاعتقال الإداري”.

وأضاف النادي أن هناك “نحو 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى علاج ومتابعة صحية حثيثة، منهم 26 أسيرًا مصابون بالسرطان”.

وجاء في بيان النادي أن “نحو مليون حالة اعتقال وثقت منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1948”.

وتابع: “كان محمود بكر حجازي الذي اعتقل عام 1965 أول أسير فلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية، فيما تعتبر فاطمة برناوي التي اعتقلت عام 1967 أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية”.

وينظم الفلسطينيون في هذا اليوم مسيرات في كافة المحافظات لإحياء الذكرى التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 لتكون يوم “وفاء للحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال”.