الرئاسي الليبي: سيطرنا على النطاق الجغرافي لعملية “عاصفة وطن”

أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك أن عملية “عاصفة وطن” التي انطلقت لملاحقة فلول تنظيم داعش وسط ليبيا سيطرت على النطاق الجغرافي للعملية.

وأكد السلاك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الثلاثاء أنه ثبت خلو المنطقة من أي عناصر أو بؤر إرهابية، على حد قوله.

وأضاف، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق أن غرفة عمليات “عاصفة الوطن” التابعة لقوة مكافحة الإرهاب، أكملت عملية الرصد والمتابعة وجمع المعلومات حول أي وجود لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق أخرى خارج النطاق الجغرافي للعملية.

وكانت غرفة عمليات عاصفة وطن أعلنت في وقت سابق القبض على عدد من الدواعش وغنم سيارتين نوع ” تويوتا سرليون” أثناء “تمشيط ضواحي مدينتي الخمس ومسلاته ووادي جارف الدوفان والأودية القريبة منه”.

ويشمل النطاق الجغرافي للعملية التي أطلقت مطلع الشهر الجاري الأودية والشعاب الممتدة من بوابة الستين شرق مصراته وحتى ضواحي مدن بني وليد ترهونة ومسلاتة والخمس وزليتن، وهي مناطق سبق الإبلاغ عن إقامة تنظيم داعش بوابات فيها.