المغرب.. بدء مناورات “الأسد الأفريقي” بمشاركة 15 دولة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في المغرب، بدء المناورات العسكرية المشتركة، في إطار الدورة 15 لتمرين “الأسد الأفريقي”، بمشاركة جيوش 15 دولة.

وقالت القيادة، في بيان صدر يوم الثلاثاء،”إن هذه المناورات التي تعدّ الأكبر من نوعها أفريقيًا، وتتواصل حتى 29 من الشهر الجاري، ستُجرى في مناطق: أغادير، وطانطان، وتزنيت جنوب المملكة، وفي مدينة القنيطرة “.

وأضاف البيان أن هذه الدورة تشهد مشاركة وحدات، ومراقبين عسكريين من 15 بلدًا يمثلون: أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.

وتشمل البلدان المشاركة، علاوة على المغرب، كلًا من: ألمانيا، وكندا، وإسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، واليونان، وإيطاليا، وبوركينا فاسو، وتشاد، ومصر، إضافة إلى مالي، وموريتانيا، والسنغال، وتونس، والولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق البيان نفسه، فإن التمرين سيشمل تدريبات أرضية، وجوية، ومحمولة جوًا، ومحاكاة تكتيكية، مضيفًا أنه سيتضمّن كذلك تكوينًا في أنشطة القيادة، وتدريبات حول عمليات مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.

وفي إطار الأنشطة المدنية العسكرية المنتظمة بالتوازي مع التمرين، سيتم تقديم خدمات طبية، وفي طب الأسنان، لفائدة السكان المحليين في منطقة تزنيت، من قبل فرق طبية مكونة من أطباء، وممرضين، تابعين للقوات المسلحة الملكية، والجيش الأمريكي.

وستعرف هذه المناورة مشاركة، بالخصوص، فرقاطة محمد السادس، وحاملة الطائرات الأمريكية “يو.إس.إس. هاري ترومان” التابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى طائرات حربية من كلا البلدين.